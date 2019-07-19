ترامب يقول إنه أجرى مؤخرًا مراسلات إيجابية جدا مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن بلاده أجرت "مراسلات إيجابية للغاية" مع كوريا الشمالية مؤخرًا، وأن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات نووية عندما يكون النظام الشيوعي جاهزًا. وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء أن "ترامب" أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أمس في بداية اجتماعه مع رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، في البيت الأبيض. وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات مع كوريا الشمالية، أجاب "ترامب" بالقول إنه لم يتم تحديد ذلك، لكن هناك "علاقة جيدة للغاية" مع الكوريين الشماليين وأنهم "ربما يودون الالتقاء" بالجانب الأمريكي. وأضاف "ترامب" أنه تم إجراء بعض المراسلات "الإيجابية جدًا" مؤخرًا، وأن الجانبين سيلتقيان عندما تكون كوريا الشمالية جاهزة. ولم يرد الرئيس الأمريكي عن أسئلة حول ما إذا كانت تلك "المراسلات" قد جرت بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وجاءت تصريحات "ترامب" بعد أن عقد مع "كيم" اجتماعًا مفاجئا في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين يوم 30 يونيو الماضي، حيث اتفقا على استئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ورغم أنه قد مرّ حتى الآن أكثر من ثلاثة أسابيع منذ انعقاد ذلك الاجتماع، إلا أنه لم يتضح بعد شكل أو تكوين تلك المحادثات التي قد تتم في المستقبل القريب.