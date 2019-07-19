بومبيو يأمل في أن تتبنى كوريا الشمالية موقفًا مختلفًا عند استئناف المحادثات

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عن أمله في أن تتخذ كوريا الشمالية موقفا تفاوضيا مختلفا عندما تستأنف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ضمن سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام الأمريكية، حيث أعرب "بومبيو" أيضًا عن أمله في أن تبدأ قريبا تلك المحادثات التي تهدف بشكل مباشر إلى إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إن وزارة الخارجية أجرت عددًا من جولات المحادثات مع بيونغ يانغ، وأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تعهد بـ"إعادة فرق التفاوض إلى طاولة المفاوضات". وقال "بومبيو" إنه يأمل في أنه عندما يحدث ذلك، يظهر الكوريون الشماليون "موقفا مختلفا" عن ذي قبل. وبعد أن كرر "بومبيو" التأكيد على أن "كيم جونغ أون" قد شدد على التزامه بنزع سلاحه النووي في محادثات القمة التي عقدت العام الماضي، قال "بومبيو" إن الوقت قد حان لتحقيق ذلك الالتزام حتى يتمكن الشعب الكوري الشمالي من الحصول على "مستقبل أفضل" و"حياة أكثر إشراقًا".