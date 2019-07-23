مسؤول كوري يصل لجينيف لحضور اجتماع منظمة التجارة بشأن النزاع مع اليابان

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وصل مسؤول تجاري كوري جنوبي رفيع المستوى إلى مدينة جينيف السويسرية أمس الاثنين لحضور اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث سيقدم احتجاجًا رسميا من قبل كوريا على القيود التجارية الأخيرة التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى سيول من المواد عالية التكنولوجيا. وصرح "كيم سونغ هو" نائب الوزير للشؤون القانونية والشؤون متعددة الأطراف بوزارة التجارة والصناعة والطاقة للصحفيين بأنه سوف يدحض مزاعم اليابان بـ"بقوة وكرامة" في الاجتماع الذي يستمر يومين ويبدأ اليوم الثلاثاء. ووصف "كيم" التحرك الياباني الأخير بأنه "غير معقول" و"غير عادل"، وقال إنه سيوضح هذا الموقف للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بكلمات واضحة وسهلة. كما أشار المسؤول الكوري رفيع المستوى إلى أن سيول ستقرر ما إذا كانت سترفع هذه القضية إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن ينتهي اجتماع المجلس. وأضاف أن القيود المفروضة على صادرات اليابان من ثلاث مواد عالية التقنية تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية، وهو ما ينطبق أيضا على الإزالة المتوقعة لكوريا الجنوبية من القائمة اليابانية للبلدان التي تتمتع بعلاقات تجارية وجمركية تفضيلية مع طوكيو. ويذكر أن المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية هو أكبر هيئة لاتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بالنيابة عن المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي يُعقد كل سنتيْن.