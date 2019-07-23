تقرير يقول إن هواوي ساعدت كوريا الشمالية سرا على تطوير شبكة لاسلكية

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قال تقرير صحفي أمريكي إن شركة الاتصالات الصينية "هواوي" قد ساعدت كوريا الشمالية على بناء وصيانة شبكتها اللاسلكية التجارية. ونقلاً عن مستندات ومحادثات داخلية مع أشخاص على دراية بالأمر، قال التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أمس الاثنين، إن شركة "هواوي" قد ساعدت كوريا الشمالية سراً على مدار الأعوام الثمانية الماضية في تطوير قطاع الاتصالات لديها. وأوضح التقرير أن شركة "هواوي" عقدت مشاركة مع شركة "باندا إنترناشيونال إنفورميشن تكنولوجي"، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، من أجل تنفيذ هذه العملية. ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت شركة "هواوي" في شهر مايو الماضي ضمن قائمة الجهات التي "تهدد الأمن القومي الأمريكي"، وبالتالي تم منع الشركات الأمريكية من بيع معداتها لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، دون الحصول على موافقة خاصة. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الكشف عن ذلك الدعم قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت "هواوي"، التي استخدمت التكنولوجيا الأمريكية في مكوناتها، قد انتهكت ضوابط التصدير الأمريكية لتزويد كوريا الشمالية بالمعدات.