كوريا الشمالية تكشف عن غواصة جديدة

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عرضت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية عددا من الصور التي يظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يتفقد غواصة بنيت حديثًا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن "كيم" قام بفحص الغواصة الجديدة وشاهد قدراتها التكتيكية وأنظمة الأسلحة الموجودة فيها.وأشار التقرير إلى أن "كيم" أعرب عن تقييم إيجابي للغواصة مؤكدا على أن القدرة التشغيلية للغواصات هي عنصر مهم في الدفاع الوطني. وقال التقرير إن الغواصة ستعمل في البحر الشرقي، لكنه لم يذكر نوع أنظمة الأسلحة التي احتوتها الغواصة، كما لم يذكر عن الموعد الذي قام فيه "كيم" بتفقد الغواصة.ويذكر أن موقع "الشمال 38" على الإنترنت، المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية ويقع مقره في الولايات المتحدة، قد نشر تقريرا الشهر الماضي قال فيه إن نظام "كيم جونغ أون" يقوم ببناء غواصة صاروخية".ومن المعروف أن كوريا الشمالية لديها غواصة أخرى في الخدمة حاليا. وفي عام 2016، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا من تلك الغواصة في المياه بالقرب من ساحلها الشرقي، وقد حلق الصاروخ لمسافة بلغت حوالي 500 كيلومتر فوق البحر باتجاه اليابان.