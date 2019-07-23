إل جي تستثمر 3 تريليونات وون في مصنعها لشاشات أوليد في كوريا

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أعلنت شركة "إل جي ديسبلاي" اليوم الثلاثاء عن خطة لاستثمار ثلاثة تريليونات وون، أي حوالي 2,5 مليار دولار، في مصنعها لإنتاج شاشات العرض "أوليد" في كوريا الجنوبية.وأوضحت شركة صناعة أجهزة العرض الكورية الجنوبية أن تلك الأموال سوف تُنفق على توسيع مصنعها لإنتاج شاشات "أوليد" الذي يقع إلى الشمال الغربي من العاصمة سيول، وذلك على خلفية الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الشاشات.ويذكر أن "إل جي" قد استثمرت 4,6 تريليون وون في إنشاء هذا المصنع منذ عام 2015، ومن المرجح أن يؤدي ضخ المزيد من الأموال فيه إلى تحقيق زيادة القدرة الإنتاجية الشهرية للشركة لتصل إلى 45 ألف شاشة عرض قياس 65 بوصة أو أكبر، بحلول النصف الأول من عام 2023.ومن المعروف أن شركة "إل جي ديسبلاي" واحدة من بين أكبر عشر شركات عالمية تنتج تلفزيونات "أوليد".