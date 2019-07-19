وزيرة التجارة الكورية تبحث مع الجانب الأمريكي القيود التجارية اليابانية

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غادرت وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي"اليوم الثلاثاء "سيول" متوجهة إلى "واشنطن" لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين الأمريكيين حول القيود التجارية التي تفرضها اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية.وقالت الوزيرة "يو" في تصريح أدلت به للصحفيين قبيل مغادرتها الولايات المتحدة، إنها ستقدم شرحا للمسؤولين الأمريكيين حول التأثيرات السلبية للتدابير اليابانية على الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي.وأكدت أن هذا الأسبوع سيكون هاما ، نظرا لأن الحكومة اليابانية ستقوم خلاله بجمع الآراء حول خطتها لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة الدول البيضاء ، كما سيتم فيه انعقاد اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيتناول الخلاف التجاري بين "سيول" و"طوكيو" الناجم عن تشديد القيود اليابانية ضد تصدير المواد التكنولوجية لكوريا الجنوبية.وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الرئاسي "كيم هيون جونغ" الذي كان يشغل منصب وزير التجارة، قد قام بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من يوم العاشر وحتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري لتقديم شرح للجانب الأمريكي حول موقف الحكومة الكورية بشأن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو.