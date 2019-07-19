طائرة عسكرية روسية تنتهك المجال الجوي لدوكدو مرتين

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اخترقت طائرة حربية روسية صباح اليوم الثلاثاء المجال الجوي لكوريا الجنوبية بالقرب من جزر "دوكدو" في البحر الشرقي مرتين ، مما دفع القوات الجوية إلى تعبئة الطائرات المقاتلة، وإطلاق حوالي 360 طلقة تحذيرية باتجاه الطائرة المتسللة.وقال رؤساء الأركان المشتركة إن الطائرة الروسية تجاوزت المجال الجوي فوق جزيرة دوكدو في تمام الساعة 9:09 صباحًا بعد دخولها إلى منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية (كاديز).وغادرت الطائرة الروسية منطقة تحديد الهوية في الساعة 9:15 صباحًا ، لتعود بعد 13 دقيقة وتنتهك المجال الجوي من جديد فوق الجزر للمرة الثانية في حدود الساعة 9:33 صباحًا قبل أن تغادر الطائرة مرة أخرى المنطقة على الساعة 9:56 صباحًا.وأطلقت الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية عشر قنابل و80 طلقة مدفع كطلقات تحذيرية خلال الاختراق الأول وعشر قنابل و 280 طلقة مدفع خلال عملية الاختراق الثانية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة حربية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية ،على الرغم من أن انتهاكات منطقة تحديد الهوية التي قامت بها الطائرات الروسية قد حدثت في الماضي.وفي وقت سابق من اليوم ، انتهكت طائرتان روسيتان وطائرتان صينيتان منطقة تحديد الهوية عدة مرات فوق البحر الشرقي، حيث بقيت في كل مرة في المنطقة لمدة 30 دقيقة تقريبًا.ووفقًا لمكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية ، قدم مدير مكتب الأمن القومي تشونغ إوي يونج شكوى رسمية إلى موسكو بشأن الحادث.