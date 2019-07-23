النيابة توجه الاتهام إلى 34 شخصًا في فضيحة أجهزة الترطيب القاتلة

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وجهت النيابة العامة الاتهام إلى 34 شخصًا على صلة بصناعة أو بيع أجهزة الترطيب القاتلة، التي تسببت في وفاة نحو 100 شخص بين عامي 2002 و2011.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية اليوم الثلاثاء إن النيابة وجهت الاتهام واعتقلت ثمانية أشخاص، بمن فيهم الرئيس السابق لشركة "إس كيه للكيماويات"، بعد إعادة التحقيق في القضية التي استغرقت ثمانية أشهر.كما تم توجيه الاتهام دون اعتقال إلى 26 شخصًا آخرين، بمن فيهم أحد المسؤولين في وزارة البيئة.وكانت شركة "إس كيه للكيماويات" و"إيه كيونغ الصناعية" قيد التحقيق بسبب تصنيع وبيع جهاز لترطيب الهواء يستخدم مواد كيميائية سامة، دون إبلاغ المستخدمين بالمخاطر الصحية المحتملة.كما حققت النيابة العامة مع سلسلة متاجر "إي مارت" بسبب بيعها للأجهزة التي تم الحصول عليها من شركة "إيه كيونغ".وكانت الأجهزة تحتوي على مادة "كلوروميثيل أيزو ثيازينونون" ومادة "ميثيل أيزو ثيازينولون"، وهي مواد كيميائية خطرة لم يتم تضمينها في التحقيق السابق في عام 2013، حيث لم يتم تأكيد مخاطرها المحتملة بعد.وقد أعيد التحقيق في نوفمبر الماضي، مع نشر المزيد من الدراسات التي تثبت المخاطر الصحية، التي ذكرت أن الشركات لم تبلغ المستهلكين بهذه المخاطر.