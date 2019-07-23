ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من البلاد خلال الليل هذا الأسبوع

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وسط ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار في جميع أنحاء البلاد، ارتفعت درجات الحرارة خلال الليل أيضًا في بعض المناطق في كوريا الجنوبية.وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء إن معظم الساحل الشرقي والمناطق الجنوبية قد شهدت ارتفاع درجات الحرارة الدنيا خلال الليل إلى فوق 25 درجة مئوية.وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال الليل حتى يوم الخميس، بسبب منطقة الضغط العالي التي تسمى شمال المحيط الهادي، والتي تؤدي إلى وصول الهواء الساخن والرطب عبر شبه الجزيرة الكورية.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 33 درجة مئوية أو أعلى، في معظم مناطق الساحل الشرقي والمناطق الداخلية، حيث ستكون التحذيرات الإرشادية من الموجة الحارة سارية المفعول حتى يوم الأربعاء.وأصدرت الإدارة أيضًا تحذيرات من الموجة الحارة في مدن "كانغيونغ" و"سوكتشو" و"يانغ يانغ" في مقاطعة "كانغ وون"، وأصدرت تحذيرات إرشادية في كل من "بوسان" و"كوانغ جو" والأجزاء الجنوبية من مقاطعة "تشولا الجنوبية".