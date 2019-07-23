رئيس البنك المركزي يلمح إلى تراجع الاقتصاد الكوري إذا تفاقمت الأزمة مع اليابان

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ألمح محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام قد يتباطأ أكثر، إذا تفاقم النزاع التجاري مع اليابان.وخلال جلسة الإحاطة أمام لجنة الاستراتيجية والمالية البرلمانية اليوم الثلاثاء، قال "لي" إن البنك لم يعكس بشكل كاف قيود التصدير في توقعات النمو الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس الماضي، وقال إنه إذا تفاقم الوضع فمن الواضح أن الاقتصاد سوف يتأثر.وفي يوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لهذا العام من 2.5% إلى 2.2%.وحول ما إذا كان البنك سيخفض سعر الفائدة الرئيسي في البلاد هذا العام، قال "لي" إنه لا يستطيع أن يجيب لأن القرار سيعتمد على الظروف الاقتصادية والتطورات في السوق المالية الدولية.لكنه أضاف أنه في حالة ظهور حالات عدم اليقين الكبرى، بما في ذلك القيود اليابانية، فسوف يفكر البنك في الاستجابة المناسبة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية خفض سعر الفائدة.