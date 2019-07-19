ستة من كل عشرة كوريين يريدون الاستمرار في العمل حتى سن الثالثة والسبعين

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أظهرت البيانات التي صدرت اليوم الثلاثاء أن ستة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين يريدون الاستمرار في العمل حتى سن 73 عامًا في المتوسط.وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الكوري أن 9.98 مليونًا، أو 64.9%، من مجموع 13.84 مليون كوري جنوبي تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عامًا، قالوا إنهم يريدون الحصول على وظيفة ، بزيادة نسبتها 0.8 نقطة مئوية عن العام السابق.وقال كبار السن إنهم يرغبون في مواصلة العمل حتى سن 73 عامًا في المتوسط، بزيادة عام واحد عن العام الماضي.كما صرحوا برغبتهم في الحصول على ما بين 1.5 مليون وون و2 مليون وون في المتوسط، كما أظهر الاستطلاع.وتأتي هذه الأخبار وسط التزايد المستمر في أعمار السكان في كوريا الجنوبية.وقدرت الوكالة أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين تجاوزوا سن 65 عامًا قد يتجاوز 10 ملايين في عام 2025، ثم سيصل إلى 18.79 مليونًا، أو ما نسبته 38.4% من إجمالي عدد السكان، بحلول عام 2047.ويتم تصنيف الدولة بأنها مجتمع مسن عندما يكون أكثر من 14% من سكانها فوق سن 65 عامًا.