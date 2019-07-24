المحكمة تعلق إبطال ترخيص اتحاد روضات الأطفال الخاصة

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قبلت محكمة محلية طلبًا من مجموعة تمثل روضات الأطفال الخاصة في كوريا الجنوبية، بتعليق تنفيذ قرار مكتب التعليم في سيول بإلغاء ترخيص تلك المجموعة.ووفقًا لاتحاد "روضات الأطفال الكورية"، أصدرت المحكمة الإدارية في سيول قرارا أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار مكتب التعليم في سيول في هذا الصدد.وبناء على ذلك، سيظل ترخيص العمل الخاص بالاتحاد ساري المفعول لمدة 30 يومًا بعد صدور الحكم في القضية ذات الصلة. وأشارت المحكمة إلى الحاجة إلى منع "الضرر الذي لن يمكن إصلاحه" بالنسبة لاتحاد "روضات الأطفال الكورية"، موضحة أن القرار لن يؤثر على الأرجح على المجتمع.وكانت سلطات التعليم في العاصمة سيول قد قررت في شهر أبريل الماضي إلغاء ترخيص الاتحاد بعد أن نظمت روضات الأطفال الخاصة مظاهرات ضخمة احتجاجًا على تحركات الحكومة والبرلمان لتعزيز شفافية المحاسبة في الروضات الخاصة. ورفع الاتحاد بعدها مباشرة دعوى إدارية من أجل إلغاء القرار.