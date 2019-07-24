الشركات الصغيرة والمتوسطة تطلب فترة سماح لنظام العمل لمدة 52 ساعة

Photo : YONHAP News

حثت الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية الحكومة على تأخير تنفيذ نظام ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 52 ساعة.ووفقًا لوزارة التشغيل والعمل، اجتمع الوزير "لي جيه كاب" مع ممثلي ثماني شركات محلية أمس الثلاثاء لمناقشة نظام تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ52 ساعة والذي سيتم تطبيقه على أماكن العمل التي تضم 50 إلى 299 موظفًا، بدءا من العام القادم.وقال أحد المشاركين في الاجتماع إن الشركات الأكبر كثيراً ما تغير خطط الإنتاج الخاصة بها، مما يعني أنه سيكون من الصعب عليها الالتزام بالنظام الجديد، وطلب المشاركون من الوزارة السماح لهم بفترة سماح للتحضير من أجل المزيد من التغيير.وبناء على النظام الجديد، من المقرر أن تلتزم حوالي 27 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم بالحد من ساعات العمل الأسبوعية إلى 52 ساعة بدءا من الأول من شهر يناير القادم.وكانت الشركات كبيرة الحجم قد بدأت في تنفيذ النظام العام الماضي.