طوكيو تحتج على انتهاك طائرة حربية روسية للمجال الجوي لدوكدو

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قالت السلطات اليابانية إنها نشرت طائرة مقاتلة عندما انتهكت طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية بالقرب من جزر دوكدو التي تقع في أقصى شرق كوريا الجنوبية، والتي تواصل طوكيو الادعاء بملكيتها.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في مؤتمر صحفي دوري أمس الثلاثاء، إن النشر الطارئ للطائرة المقاتلة جاء ردًا على انتهاك الطائرة الروسية وأيضا على نشر كوريا الجنوبية طائرات حربية ردا على الطائرة الروسية. ولم يوضح "سوغا" أين تم إرسال الطائرة اليابانية ومتى تم ذلك. وادعى "سوغا" أن الطائرة الروسية انتهكت الأراضي اليابانية، مشيرا إليها باسم "تاكيشيما"، وهو الاسم الذي تطلقه اليابان على جزر دوكدو الكورية الجنوبية. وقال تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن طوكيو احتجت لدى روسيا وكوريا الجنوبية عبر القنوات الدبلوماسية وقالت إن مثل هذه التحركات غير مقبولة.ووفقا لرئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، دخلت خمس طائرات روسية وصينية منطقة الدفاع الجوي الكورية صباح أمس الثلاثاء. وحلقت طائرة روسية للإنذار المبكر من طراز "إيه – 50" فوق البحر الشرقي بالقرب من جزر دوكدو، مما دفع سلاح الجو الكوري الجنوبي إلى إطلاق طلقات تحذيرية.