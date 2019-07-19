روسيا تقول إنها أجرت أول دورية جوية مع الصين في آسيا والمحيط الهادئ

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قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أجرت أول دورية جوية مشتركة طويلة المدى مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنها لم تنتهك المجال الجوي لأي دولة أخرى.جاء ذلك في بيان صحفى صدر أمس، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تي يو – 95 إم إس"، وقاذفتين استراتيجيتين صينيتين من طراز "إتش 6-كيه" قد حلقتا في مسار جوي مخطط له مسبقا فوق "مياه محايدة" في البحر الشرقي وبحر الصين الشرقي. وادعت الوزارة الروسية أن جميع الطيارين الروس والصينيين التزموا بصرامة باللوائح الدولية ذات الصلة. ورفضت الوزارة ادعاء السلطات الكورية الجنوبية بأن طائرة واحدة انتهكت المجال الجوي الكوري مرتين.ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، نفى "سيرجي كوبيلاش" قائد قوات الطيران بعيدة المدى في روسيا حدوث أي توغلات في المجال الجوي الكوري، واتهم الطيارين الكوريين الجنوبيين بإجراء مناورات خطيرة، وصفها بأنها "شغب جوي".وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن خمس طائرات روسية وصينية قد دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، ومن بينها طائرة روسية للإنذار المبكر من طراز "إيه-50" دخلت المجال الجوي الكوري بالقرب من جزيرة "دوكدو" مرتين، مما دفع مقاتلات كورية من طراز "إف-15" و"إف-16" لإطلاق قنابل مضيئة بالإضافة إلى 360 طلقة تحذيرية.ومن جانبها، قالت اليابان، التي تزعم أن جزر "دوكدو" الكورية تابعة لها، إنها سارعت أيضًا بإرسال طائرات مقاتلة ردًا على تلك الانتهاكات للمجال الجوي، كما قدمت شكاوى رسمية ضد كل من موسكو وسيول.