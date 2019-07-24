واشنطن توجه اتهاما لمواطنين صينيين بانتهاك العقوبات على كوريا الشمالية

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قالت وزارة العدل الأمريكية إنها وجهت اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين وشركة صينية بالتعامل مع كيانات كورية شمالية خاضعة للعقوبات بسبب تورطها في أعمال نشر أسلحة الدمار الشامل.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز الأمريكية للأنباء، قالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إن "ما شياو هونغ" رئيس شركة "داندونغ هونغ شيانغ" للتنمية الصناعية، وثلاثة مديرين آخرين، وجهت إليهم اتهامات من قبل هيئة محلفين كبرى في "نيو جيرسي" بانتهاك العقوبات والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وغسيل الأموال. وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي "جون ديمرز" إنه من خلال استخدام أكثر من 20 شركة أمامية، سعى المتهمون إلى حجب معاملات مالية غير مشروعة بالنيابة عن الكيانات الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات بسبب تورطها في عمليات انتشار أسلحة الدمار الشامل.وجاء قرار الاتهام بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توجيه الاتهام لأول مرة إلى أولئك المتهمين بانتهاك العقوبات، وتم الإعلان عنه بالتوازي مع تحرك الولايات المتحدة حاليا لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، وأيضا في الوقت الذي تجري فيه واشنطن مفاوضات تجارية مع الصين.