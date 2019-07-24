منظمة التجارة العالمية تناقش اليوم قيود الصادرات اليابانية ضد كوريا

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أجلت منظمة التجارة العالمية مناقشتها للقيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية إلى اليوم الأربعاء، حيث يحتوي جدول أعمال الاجتماعات الحالية للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، والتي تستمر يومين في جينيف، على 14 بندا، وقد تمت مناقشة ثمانية منها في اليوم الأول من الاجتماعات، أمس الثلاثاء. ويذكر أن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو هو البند الحادي عشر من جدول أعمال الاجتماعات، وبالتالي ستتم مناقشته اليوم.وقد أرسلت حكومة كوريا الجنوبية نائب وزير التجارة إلى هذه الاجتماعات، التي يحضرها عادة ممثلون على مستوى سفير، وذلك من أجل تسليط الضوء على موقف سيول الذي يتمثل في أن التحركات اليابانية تنتهك لوائح منظمة التجارة العالمية.وقد حضر جلسة الأمس سفير كوريا لدى الأمم المتحدة "بيك جي آه"، ونائب السفير.ويشار إلى أن المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية هو أكبر هيئة لاتخاذ القرارات في مؤسسة التجارة العالمية بالنيابة عن المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتيْن.