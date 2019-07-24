صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام مرة أخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى التوترات التجارية العالمية وحالة عدم اليقين المستمرة.وفي آخر تقرير تضمن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، أصدره أمس الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيصل إلى 3,2%، بانخفاض قدره 0,1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر أبريل. وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تقل أيضا بمقدار 0,7% مقارنة بتوقعات الصندوق التي أصدرها في العام الماضي، والتي بلغت 3,9%،.كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للعام القادم بمقدار 0,1%، لتصل إلى 3,5%. وأرجع صندوق النقد الدولي هذه التعديلات على توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى عدد من الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والخروج المنتظر للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، والتقلبات في أسعار الطاقة.وعلى الرغم من أن معدل النمو المتوقع لكوريا الجنوبية لم يتم ذكره بشكل صريح في آخر تقرير للصندوق، إلا أن التقرير توقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الإجمالي "للاقتصادات المتقدمة" 1,9% لهذا العام، و1,7% للعام القادم.