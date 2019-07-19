وفد برلماني يتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم

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بدأ وفد برلماني كوري مكون من سبعة نواب من المعسكرين الحاكم والمعارض اليوم الأربعاء زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. ومن المتوقع أن يقوم خلال الأيام الخمسة المقبلة بممارسة الدبلوماسية البرلمانية من أجل التعريف بغياب العدالة في القيود اليابانية الأخيرة.ومن المقرر أن يقوم الوفد بتسليم القرار الذي اتخذته لجنة الدبلوماسية والتوحيد البرلمانية والذي دعا "طوكيو" إلى إلغاء القيود إلى الجانب الأمريكي.ومن المتوقع أيضا أن يحضر الاجتماع الذي سيعقد يوم السادس والعشرين من هذا الشهر عدد من النواب الكوريين والأمريكيين واليابانيين، من أجل التأكيد على ضرورة الحفاظ على التعاون بين الدول الثلاث والمطالبة باستئناف الحوار بين "بيونغ يانغ" و"واشنطن" بأسرع وقت.ويتولى النائب "جونغ سيه كيون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم رئاسة الوفد البرلماني الكوري. كما يضم الوفد النواب "لي سو هيوك" و"بارك كيونغ مي" عن الحزب الحاكم، و" كيم سيه يون" و"تشيه كيو إيل"عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، و" ليو عوي دونغ" و"لي سانغ دون" عن حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير.