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من المتوقع أن تصنع شركة "دوسان" للصناعة الثقيلة أول مفاعل صغير سيتم إنشاؤه في الولايات المتحدة.وصرحت الشركة اليوم الأربعاء بأنها أبرمت عقدا للتعاون في مشروع عرض المفاعل الصغير مع شركة" نيوسكايل باور" الأمريكية المتخصصة في توليد الكهرباء للطاقة النووية.ومن المقرر أن تبيع الشركة الكورية الأجهزة ذات الصلة التي تبلغ قيمتها مليارا و200 مليون دولار للشركة الأمريكية.كما أبرمت معها عقدا لشراء أسهم الجانب الأمريكي بالتعاون مع بعض شركات الاستثمار الكورية من أجل تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي. وتخطط لاستثمار حوالي 40 مليون دولار فيها في غضون هذا العام.وسبق للشركة أن أبرمت مع "نيوسكايل باور" مذكرة للتفاهم خاصة بمشروع المفاعل الصغير في شهر أبريل الماضي.