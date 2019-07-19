إدراج 11 شركة كورية في قائمة أكثر 200 شركة آسيوية واعدة

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اختارت مجلة " فوربس" الاقتصادية قائمة أكثر 200 شركة آسيوية واعدة في آسيا والمحيط الهادئ.وتضم القائمة 11 شركة كورية، بما فيها قناة "تليفزيون إفريقيا " عبر الإنترنت وشركة "جاي واي بي" للتسلية.و يعتبر إدراج القناة الكورية ضمن القائمة دليلا قويا على نمو منصات الوسائط الجديدة، خاصة أن القناة لعبت دورا كبيرا في تحقيق نمو سوق الإذاعات التي يتم تشغيلها بشخص واحد في البلاد.وتجدر الإشارة إلى أن "فوربس" تختار القائمة سنويا من خلال تقييم نمو المبيعات ونسبة القروض ونسبة أرباح الأسهم وغيرها في الشركات الواعدة.وقالت المجلة إن قيمة سوق الشركات المائتين بلغت 228 مليار دولار هذا العام بانخفاض قدره 10% بالمقارنة مع العام الماضي، مضيفة أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الحرب التجارية الأمريكية الصينية.وتضم قائمة هذا العام 95 شركة صينية و25 شركة يابانية و19 شركة تاينوانية و14 شركة هندية و8 شركات في هونغ كونغ و5 شركات تايلاندية و4 شركات فيتنامية وشركتين سنغافوريتين إلى جانب 11 شركة كورية.