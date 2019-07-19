استئناف الرحلات السياحية بين كوريا الشمالية والصين

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أستأنفت السياحة بالقطار في جبل "تشيل بو" بكوريا الشمالية والتي غادرت أولى رحلاتها مقاطعة "جيرين" بالصين يوم التاسع عشر من هذا الشهر.وعبر حوالي ثلاثين سائحا صينيا جسر نهر "دومان" مشيا على الأقدام ثم ركبوا قطار السياحة إلى الجبل في محطة "نام يانغ" في مقاطعة شمال "هام كيونغ".وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن السياح استمتعوا بالسياحة خلال 4 أيام في هذا الجبل الذي يعد سادس أشهر الجبال في كوريا الشمالية، وشاهدوا منظر البحر وجرّبوا المأكولات البحرية.كما تعيش مدينة "دان دونغ" المتاخمة للحدود الكورية الشمالية والصينية ازدهارا سياحيا خاصا بكوريا الشمالية هذه الأيام، بحيث يُشهد سير عدد من الحافلات السياحية الكورية الشمالية التي تقل السياح الصينيين عبر جسر نهر "أبروك".بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الرحلات الجوية لطائرات "كوريو" الكورية الشمالية بين العاصمة الكورية الشمالية " بيونغ يانغ" ومدينة "دا لين" في مقاطعة "لاونينغ" بالصين، بعد التوقف عن الرحلات قبل 9 أشهر.وتجدر الإشارة إلى أن السياحة في كوريا الشمالية لا تدخل تحت طائلة العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.