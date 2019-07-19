الرئيس مون يطلب التعاون في المواقفة على الميزانيات الإضافية

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دعا الرئيس "مون جيه إين" وفدا ممثلا عن النواب في الحزب الديمقراطي الحاكم إلى مقر الرئاسة أمس الأربعاء وتناول معهم مأدبة غداء.وطلب الرئيس من الوفد الحوكمة في ظل إصرار اليابان على فرض قيود الصادرات إلى البلاد، مشددا على ضرورة توفير الأمل والثقة للشعب من خلال التزام الحوكمة.و قال إن بعض المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تساءلت عن سبب عدم ضخ الحكومة الكورية مزيدا من الميزانيات رغم تمتعها بالسلامة المالية، مؤكدا على الدور المهم للميزانيات الإضافية.وردا على ذلك، قال زعيم التكتل الحزبي " لي إين يونغ" إنه سيبذل جهودا للموافقة البرلمانية على الميزانيات الإضافية في غضون هذا العام، لكنه شدد في المقابل على التزامه بالمبادئ الأساسية للحوكمة.