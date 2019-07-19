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بعد أن أصرت اليابان على ملكية جزيرة "دوكدو" واحتجت على كوريا بسبب إطلاق القوات الكورية الرصاص على طائرة عسكرية روسية اخترقت الجو الكوري بالقرب من الجزيرة، رفضت وزارةُ الخارجية الكورية الاحتجاج الياباني.وصرحت الوزارة اليوم الأربعاء بأن الجزيرة تعد أرضا كورية أصيلة من النواحي التاريخية والجغرافية ومن زاوية القانون الدولي، مضيفة رفضها ادعاء الجانب الياباني. وقالت إن "طوكيو" احتجت بواسطة قناة دبلوماسية على ذلك قبل أن تقدم "سيول" رفضها القاطع للتصريحات اليابانية.وسبقت لحكومة "طوكيو" أن احتجت اليوم الأربعاء عبر القناة الدبلوماسية الرسمية على الحكومتين الكورية والروسية، قائلة إنها لا تقبل هذه التحركات على الآراضي اليابانية.وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية قد صرحت بأن طائرتين عسكريتين صينيتين و3 طائرات عسكرية روسية دخلت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية صباح اليوم الأربعاء. واخترقت إحدى الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي بالقرب من جزيرة "دوكدو" قبل أن يرد سلاح الجوي الكوري عليها بإطلاق النارالتحذيري.