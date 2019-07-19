زيارة بولتون إلى البلاد

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زار المستشار الأمريكي للأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون"وزارة الدفاع الكورية صباح اليوم الأربعاء حيث التقى بوزير الدفاع الكوري "جونغ كيونغ دو".وحضر اللقاء بعض المسؤولين العسكريين للبلدين بمن فيهم قائد هيئة الأركان الجوية الكورية "بارك هان كي" وقائد القيادة العسكرية المشتركة الكورية الأمريكية "إيبرومس".ومن المتوقع أن تعلن الوزارة الكورية عن نتيجة اللقاء بعد ظهر اليوم الأربعاء.وسبق للمستشار بولتن أن اجتمع بمدير الأمن في مقر الرئاسة الكورية "جونغ عوي يونغ"حيث ناقش معه مسألة نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية وسبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي.ومن المرجح أن يتبادل الجانبان الآراء حول الصراعات الكورية اليابانية الراهنة الناتجة عن فرض "طوكيو" قيود الصادرات إلى "سيول".وتتجه الأنظار أيضا إلى ما إذا كان الجانب الأمريكي سيطلب إرسال قوات كورية إلى مضيق هرمز أم لا، وحقيقة موقفه من اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية الكورية اليابانية.ومن المقرر أن يزور بولتون وزارة الخارجية الكورية بعد ظهر اليوم الأربعاء، ليجتمع بوزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" قبل مغادرة البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة.