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صرحت الحكومة الكورية بأن محاولة نظيرتها اليابانية إلغاءها من قائمة ما يسمى بالدول البيضاء بأنه يعد مسألة خطيرة للغاية من شأنها زعزعة الشراكة الاقتصادية الكورية اليابانية وأساس التعاون الأمني في شمال شرق آسيا.وعقد وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء في مقر الحكومة في "سيول" قال فيه إنه تقدم صباح اليوم الأربعاء برأي الحكومة الكورية بخصوص مشروع تعديل الأمر بإدارة الصادرات والتجارة الذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية.ويهدف المشروع إلى تعزيز المراقبة على الصادرات إلى البلاد من خلال تصنيفها في لائحة الدول غير البيضاء، بعد أن كانت اليابان قد اعترفت بها دولة بيضاء لأكثر من 15 عاما.وقالت حكومة "سيول" إن السبب في ادعاء طوكيو عدم كفاية مراقبة الحكومة الكورية على الأسلحة التقليدية، يرجع إلى القصور في الفهم، مشيرة إلى أن الأجهزة المحلية المختلفة تقوم بأعمال المراقبة بفاعلية انطلاقا من أنشطة الوقاية إلى لجنة إدارة المواد الإستراتيجية وصولا بالموافقة على الصادرات من قبل وزارة الصناعة وإدارة برنامج اقتناء الدفاع وحتى الرصد اللاحق لهيئة الجمارك.