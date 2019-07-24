Photo : YONHAP News

يتوقع أن يجري الرئيس "مون جيه إين" غدا الخميس تعديلا على منصب سكرتير الرئيس للشؤون المدنية الذي يشغله "تشو كوك" ليخلفه "كيم جو وون" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوريا لصناعة الطيران.وقال مسؤولون من المعسكر الحاكم اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن يشمل التعديل منصب مساعد الرئيس لشؤون التوظيف "جونغ تيه هو" وكبير مساعدي الرئيس للشؤون الاجتماعية "لي يونج سون" بحلول نهاية الأسبوع الجاري.ومن الواضح أن "مون" قد حسم الجدول الزمني بخصوص تجديد مناصب المساعدين الرئاسيين الثلاثة، بعد الأخذ في الاعتبار إجراء تعديل وزاري كبير في وقت قريب.ومن المحتمل أيضا أن تكون خطوة الرئيس قد أخذت في الاعتبار كذلك مستقبل الانتخابات العامة التي ستجري في أبريل المقبل.ويعد "تشو" المرشح الأول لمنصب وزير العدل في التعديل الوزاري المتوقع خلال الشهر المقبل.