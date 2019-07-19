روسيا تنكر انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية

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تراجعت موسكو عن موقفها الاعتذاري، بشأن انتهاكها للمجال الجوي الكوري الجنوبي، ونفت حدوثه على الإطلاق.وقالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الأربعاء إنها حصلت على بيان رسمي من روسيا بشأن المسألة، عبر سفارة كوريا الجنوبية في روسيا، في وقت سابق من اليوم.وفي البيان الرسمي، ادعت روسيا أن الطائرة العسكرية المعنية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية، بل اتهمت المقاتلات الكورية التي تم إرسالها بقيامها بتحليق غير مهني مما أدى إلى تهديد سلامة الطائرة الروسية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن ادعاء روسيا يعد تشويهًا للحقيقة، يتعارض أيضًا مع إعرابها عن الأسف عبر قناة دبلوماسية وتعهدها بإجراء تحقيق ومنع تكرار هذا الحادث.وقالت الوزارة إن لديها أدلة واضحة تثبت انتهاك الطائرة الروسية للمجال الجوي، وشرعية استجابة سلاح الجو الكوري الجنوبي، مضيفة أن مثل هذه القضية سيتم تأكيدها من خلال اجتماعات على مستوى العمل بين البلدين، في وقت لاحق.