بيونغ يانغ تطلق قذيفتين مجهولتين نحو البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس قذيفتين مجهولتين نحو البحر الشرقي، من منطقة قريبة من مدينة وونسان الساحلية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في الساعة 5:34 صباحًا، وقذيفة أخرى في الساعة 5:57 صباحًا، من منطقة وونسان، نحو البحر الشرقي، وقد حلقت القذائف لنحو 430 كم.وقالت الهيئة إن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل ما تم إطلاقه.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب، في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وتأتي عملية الإطلاق الأخيرة بعد 78 يومًا من إطلاق الشمال لصواريخ قصيرة المدى في 9 مايو، والتي حلقت 420 كم و270 كم على التوالي، قبل أن تسقط في البحر الشرقي.