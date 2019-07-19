سيول وطوكيو تتنازعان أمام منظمة التجارة العالمية

Photo : YONHAP News

قال مسؤول تجاري في كوريا الجنوبية إنه ينتقد بشدة القيود المفروضة على الصادرات اليابانية ضد سيول، في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع منظمة التجارة العالمية، قال نائب وزير التجارة للتجارة الدولية والشؤون القانونية "كيم سونغ هو" إنه أكد أن الخطوة اليابانية تشكل انتهاكًا واضحًا لأنظمة المنظمة، ولا علاقة لها بالأمن القومي.وقال "كيم" في وقت سابق أمس الأربعاء إن طوكيو رفضت طلبه بإجراء محادثات رفيعة المستوى، وانتقد اليابان لعدم استجابتها لدعوات الحوار.وبحسب ما ورد، فقد عرض المسؤولون الكوريون الجنوبيون إجراء محادثات مع السفير الياباني في جنيف بعد الظهر، لكن تم تجاهل الطلب أيضًا.وقال "كيم" إن رفض المحادثات يدل على أن طوكيو "لا تملك حتى الشجاعة لمواجهة تصرفاتها"، وكرر أن القيود التجارية التي فرضتها اليابان في 4 يوليو، تعد انتقامًا ضد أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، في قضية العمل القسري في زمن الحرب، التي صدرت العام الماضي.وفي الوقت نفسه، كرر السفير الياباني في جنيف "جونيتشي إيهارا" مزاعم اليابان في اجتماع المجلس بأن خطوة طوكيو تمت بسبب المصلحة الوطنية، مضيفًا أن اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ليس هو المنتدى المناسب لمعالجة هذه القضية.وادعى السفير أيضًا أن سيول رفضت دعوات اليابان لإجراء محادثات تجارية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وبالتالي لم يكن أمام اليابان خيار سوى سحب التصاريخ التجارية الخاصة، التي منحتها لكوريا الجنوبية منذ عام 2004.