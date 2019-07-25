واشنطن تؤكد إدراكها لإطلاق الصواريخ قصيرة المدى الأخير

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قال مسؤول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة قصيرة المدى صباح الخميس.وصرح المسؤول بذلك ردًّا على استفسار مكتوب من وكالة يونهاب للأنباء، مشيرًا إلى قذيفة واحدة فقط، وليس اثنتين، ورفض التعليق أكثر من ذلك.يأتي هذا التصريح بعد بيان هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن صاروخين أُطلقا من مدينة "وونسان" الساحلية في كوريا الشمالية إلى البحر الشرقي صباح اليوم الخميس.وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتقد أن الشمال أطلق قذيفة واحدة على الأقل، نقلًا عن تقييم أولي من قبل مسؤول دفاعي أمريكي، كما ذكر المسؤول أن الصاروخ يشبه القذائف التي تم إطلاقها في مايو الماضي.كما نقلت وكالة فرانس برس أن مسؤولًا في واشنطن أكد بشرط عدم الكشف عن هويته أن القذائف كانت صواريخ قصيرة المدى.