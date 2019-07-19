كيودو: طوكيو تؤكد أن الشمال أطلق اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى

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قال مسؤول حكومي ياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي اليوم الخميس.ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن مسؤول ياباني قوله إن الصاروخين تم إطلاقهما في وقت مبكر من صباح الخميس.كما أضاف المسوؤل أن الصاروخين سقطا في المياه قبل وصولهما إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولا يشكلان أي تهديد أمني.وقد قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في وقت سابق إن قذيفتين مجهولتي الهوية تم إطلاقهما إلى البحر الشرقي من منطقة قريبة من مدينة "وونسان" الساحلية، وقد حلق كل منهما لنحو 430 كم.