وزير الخارجي الكوري الشمالي قد يتغيب عن منتدى الآسيان في تايلاند

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أفادت الأنباء أن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" لن يشارك في المنتدى السياسي والأمني لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، المقرر عقده في أوائل الشهر المقبل في تايلاند.وقال مصدر دبلوماسي اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أبلغت المسؤولين في تايلاند مؤخرًا أن "ري" لن يحضر المنتدى الإقليمي، المقرر عقده في 2 أغسطس في بانكوك.وإذا تأكد هذا، فستكون هذه أول مرة يغيب فيها وزير خارجية كوريا الشمالية عن المؤتمر السنوي منذ عام 2003، ومن المتوقع أن ترسل كوريا الشمالية مسؤولًا رفيع المستوى بدلًا من "ري".وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تجتمع كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش المنتدى، كجزء من الجهود المبذولة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل مع بيونغ يانغ.وكان الجانبان قد اتفقا على استئناف المحادثات خلال الاجتماع المفاجئ بين قادتهما على الحدود بين الكوريتين في 30 يونيو، ولكن يبدو أنه لم يتم إحراز تقدم يُذكر منذ ذلك الحين.