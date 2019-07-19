الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1.1% في الربع الثاني

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أشارت التقديرات إلى أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 1.1% في في الربع الثاني، وهو أكبر نمو خلال سبعة أرباع سنوية.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 1.1% تقريبًا في الفترة بين أبريل ويونيو، بعد أن تراجع الاقتصاد بنسبة 0.4% في الربع الأسبق.ويعد النمو الأخير أكبر مكسب على أساس فصلي، منذ الربع الثالث لعام 2017، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.5%. وعند الحساب على أساس سنوي، فقد نما الاقتصاد بنسبة 2.1%.وقال مسؤول في البنك المركزي إن النمو يعزى إلى التأثير الأساسي الناجم عن الانكماش في الربع السابق، مضيفًا أن زيادة الإنفاق الحكومي كان له بعض التأثير على النمو.كما قال البنك إن الصادرات قد زادت بنسبة 2.3%، كما ارتفعت الواردات بنسبة 3%، في الربع الثاني على أساس فصلي. ونما الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7%، بينما زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 2.4%.