الشركات الكورية في اليابان تحث طوكيو على التراجع عن قيود التصدير

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حثت الشركات الكورية الجنوبية التي تعمل في اليابان الحكومة اليابانية على التراجع عن قرارها بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" التجارية الخاصة بها.وقالت جمعية تضم حوالي 240 شركة كورية جنوبية في اليابان إنها سلمت خطابًا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس الأربعاء، داعية طوكيو إلى إبقاء كوريا الجنوبية على قائمة الدول ذات الحد الأدنى من القيود التجارية.وقالت الجمعية إن حذف سيول من القائمة سيكون له تداعيات سلبية على علاقات التعاون بين الشركات من كلا البلدين، مشيرة إلى أن الشركات اليابانية ستتعرض لتأثير أقوى.وفي الأول من يوليو، أعلنت الحكومة اليابانية عن فرض قيود على تصدير ثلاث من المواد عالية التقنية، التي تعتمد عليها كبرى الشركات التكنولوجية في كوريا الجنوبية. كما أعلنت عن خطة لإزالة كوريا الجنوبية من قائمة بيضاء تضم 27 دولة، ومن المتوقع تنفيذ ذلك في أواخر الشهر المقبل.