شركة الطيران الكورية الشمالية تستأنف الرحلات بين بيونغ يانغ وماكاو

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من المقرر أن تستأنف كوريا الشمالية خدمات الطيران بين بيونغ يانغ وماكاو الشهر المقبل.ووفقًا لشبكة "إن كيه" الإخبارية، وهي مؤسسة إعلامية مقرها الولايات المتحدة وتركز على الأخبار المتعلقة بكوريا الشمالية، فقد قال مسؤول في هيئة الطيران المدني في ماكاو أمس الأربعاء إن شركة "كوريو" للخطوط الجوية ستستأنف رحلاتها بين عاصمتي البلدين مرتين كل أسبوع، اعتبارًا من أغسطس.وكان من المفترض تشغيل الرحلات مؤقتًا بين الثاني من أغسطس و26 من أكتوبر، حيث يستلزم تمديد الخدمة موافقة السلطات، وقال المسؤول إن الشركة طلبت من بلاده الموافقة على التمديد وحصلت على الموافقة.وحاليًا، تقوم الشركة بتنظيم رحلات منتظمة إلى بكين وشنيانغ في الصين، وفلاديفوستوك في روسيا، كما ستضاف مدينة داليان الصينية إلى القائمة في الشهر المقبل.وكانت الشركة تنظم رحلات إلى ماكاو خلال التسعينيات من القرن الماضي.