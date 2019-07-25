وزير المالية يدعو إلى سرعة تمرير قانون الميزانية الإضافية

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حث وزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي" البرلمان على سرعة الموافقة على مشروع قانون الميزانية التكميلية للحكومة.وقد التقى "هونغ" أمس الأربعاء مع قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب "بارون ميريه" المعارض الصغير، وأوضح الحاجة الملحة إلى تمرير مشروع القانون.وقال الوزير إنه يجب الموافقة على مشروع القانون هذا الشهر، مضيفًا أن الحكومة مستعدة لتنفيذ الميزانية الإضافية بمجرد حصولها على موافقة البرملمان.وقد تشككت "نا كيونغ وون"، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب المعارض، في كفاءة خطة الميزانية، وألقت باللوم على الحزب الحاكم في تأجيل تمرير الميزانية الإضافية.