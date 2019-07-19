رقم قياسي في عدد مستخدمي مطار إنشون خلال موسم الذروة

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من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين الذين يستخدمون مطار إنتشون الدولي في موسم الذروة الصيفية لهذا العام حوالي 210 ألف شخص بالمتوسط يوميا ليسجل رقما قياسيا تاريخيا.وصرحت مؤسسة مطار إنتشون الدولي بأنها تتوقع أن يبلغ عدد المسافرين الذين سيستخدمون المطار خلال الفترة من يوم 19 من شهر يوليو الحالي إلى يوم 18 من شهر أغسطس القادم حوالي 6 ملايين و503 آلاف و223 شخصا. أما متوسط عدد المسافرين يوميا فسوف يبلغ 209 آلاف و781 شخصا ليزداد بنسبة 5.3 % بالمقارنة مع موسم الذروة الصيفية في العام الماضي.ومن المتوقع أن يغادر المطار 117 ألفا و850 مسافرا في يوم 28 من شهر يوليو الحالي ليكون هذا اليوم أكثر الأيام من حيث عدد المغادرين، فيما يتوقع أن يصل إلى المطار 119 ألفا و359 مسافرا في يوم 4 من شهر أغسطس، ليكون أكثر الأيام من حيث عدد الواصلين.كما تتوقع الهيئة أن يزور المطار 226 ألفا و201 مسافر في نفس اليوم ليتجاوز الرقم القياسي الحالي الذي تم تسجيله ب225 ألفا و249 مسافرا في يوم 2 من شهر فبراير الماضي.