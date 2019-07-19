احتجاز كورييْن على متن قارب صيد روسي في كوريا الشمالية

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احتجزت السلطات الكورية الشمالية قارب صيد روسي الجنسية يقل كورييْن في شمال بحر الشرق.والجدير بالذكر أن القارب " شانغ هاي رين رقم 8" الذي يزن 300 طن، كان قد غادر ميناء "سوك تشو" الكوري الجنوبي بعد ظهر يوم 16 من هذا الشهر متوجها إلى ميناء "جاروبينو" الروسي ولكنه تعرض لخلل فني حال دون وصوله للمياه الروسية. وفي يوم 17 منه احتجزته السلطات الكورية الشمالية ونقلته إلى ميناء "وون سان".وكان على متن القارب كوريان في الخمسينيات والستينيات من العمر إلى جانب طاقم مكون من خمسة عشر روسيا.ويذكر أن جميع المحتجزين يخضعون حاليا للتحقيق أمام السلطات الكورية الشمالية ويقيمون في فندق في المدينة.وبعد أن اطلعت الحكومة الكورية الجنوبية على ظروف احتجازهم في كوريا الشمالية يوم 18 من هذا الشهر، طلبت من الشمال الحفاظ على حياتهم وإرجاعهم إلى البلاد. ومر أسبوع واحد على الطلب دون أن ترد "بيونغ يانغ" على الطلب.