الخارجية الكورية تؤيد القيادة الأمريكية في مضيق هرمز

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في ظل تصاعد التوتر في مضيق "هرمز" نتيجة للصراعات الأمريكية الإيرانية، قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إنها تؤيد القيادة الأمريكية في المضيق.والتقى مستشارالأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" أمس الأربعاء بالوزيرة الكورية، حيث أعرب عن ثقته في التعاون الوثيق القائم بين سيول وواشنطن رغم وجود الكثير من التحديات العالمية.وفي ردها على تصريحات المسؤول الأمريكي، قالت الوزيرة كانغ إنها تؤيد القيادة الأمريكية في المضيق.وقرر البلدان مناقشة سبل التعاون الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة بالمضيق.وفي هذا الإطار تدرس السلطات العسكرية الكورية خطة تقضي بإرسال بعض الجنود لحماية أمن المضيق.واتفق المستشار بولتون في اجتماعه مع مدير الأمن لمقر الرئاسة الكورية "جونغ عوي يونغ" على مواصلة التشاور في ما يتعلق باختراق القاذفات الصينية والروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي استعدادا لاحتمال تكرار الحادث.وصرح مقر الرئاسة الكورية بأن اللقاء بين الجانبين تناول العلاقات الكورية اليابانية أيضا.