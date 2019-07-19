امرأة كورية شمالية تدخل البلاد بواسطة جواز سفر أصدرته سلطات بلادها

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تمكنت سيدة في الستينات من العمر تحمل الجنسية الكورية الشمالية وكانت تعيش بصفتها لاجئة في روسيا، من دخول البلاد مستخدمة جواز سفرها الذي أصدرته السلطات في كوريا الشمالية.وقالت وزارة العدل اليوم الخميس إن المرأة دخلت البلاد عبر مطار إنتشون الدولي في نهاية الشهر الماضي وتقيم حاليا في بيت أحد معارفها بسيول.والجدير بالذكر أن السيدة الكورية الشمالية كانت تقيم في روسيا بصفتها لاجئة لمدة تزيد عن 20 عاما. وبعد أن تمكنت من شراء تذكرة رحلة للذهاب إلى لاوس، دخلت إلى البلاد عبر مطار إنتشون وهو المحطة التي كان من المفترض أن تكون نقطة عبورها.واستظهرت المرأة اثناء التحقيق مع السلطات المعنية بجواز سفرها الصادر من كوريا الشمالية وشهادة اللجوء التي كانت لديها وقالت إنها فرت من كوريا الشماليةوحسب قانون الدستور وأحكام المحكمة العليا، يتمتع السكان الكوريون الشماليون بالوضعية القانونية باعتبارهم مواطنين كوريين جنوبيين.و قال مسؤول في وزارة العدل إن جواز السفر الذي أظهرته هذه المرأة اُستخدم للتأكيد على جنسيتها فقط لدى مكتب تفتيش الهجرة مضيفا أن السبب في السماح لها بالدخول لا يرجع إلى اعترافها بصلاحية جواز السفر الذي أصدرته سلطات بيونغ يانغ.