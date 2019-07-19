اجتماع كوري روسي حول حادث انتهاك المجال الجوي الكوري

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عقدت كوريا الجنوبية وروسيا صباح اليوم الخميس اجتماعا على مستوى المدراء فيما يتعلق بحادث انتهاك طائرة عسكرية روسية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية.وصرحت وزارة الدفاع بأنها أجرت الاجتماع في مقر الوزارة بسيول وحضره عدد من المسؤولين من الجانبين بمن فيهم "لي وان إيك" منسق السياسات الدولية في الوزارة الكورية والمحلق العسكري في السفارة الروسية لدى سيول.وقدمت الوزارة خلال الاجتماع عددا من الأدلة التي تثبت حقيقة أن الطائرة العسكرية الروسية انتهكت المجال الجوي بالقرب من جزيرة "دوكدو" الكورية.ومن المتوقع أن يؤكد الجانب الكوري على حدوث انتهاك للمجال الجوي الكوري وأن يدعو الجانب الروسي إلى منع تكراره.وسبق لموسكو أن أرسلت بيانا رسميا إلى سيول بواسطة الملحق العسكري في السفارة الروسية ادعت فيه أن الطائرة العسكرية الروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية، متهمة المقاتلات الكورية التي تم إرسالها بالقيام بتحليق غير مهني مما أدى إلى تهديد سلامة الطائرة الروسية.