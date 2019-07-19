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أصدرت محكمة سيول للاستئناف حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بحق الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه" بتهمة تلقيها رسوم الأنشطة الخاصة لمركز المخابرات الوطنية بشكل غير شرعي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 أعوام.وحكمت المحكمة اليوم الخميس بالسجن لمدة 5 أعوام بحق "بارك" وقضت باسترداد 2.7 مليار وون كغرامة.والجدير بالذكر أن "بارك" كانت قد اتهمت بتلقي 3.5 مليار وون من رسوم الأنشطة الخاصة من قبل رؤساء المركز بواسطة مساعديها بشكل غير شرعي منذ شهر مايو في عام 2013 إلى شهر سبتمبر في عام 2016.وبهذا الحكم انتهى النظر في الدعاوى الموجهة ضد "بارك" في درجة التقاضي الأولى والاستئناف ليرتفع مجموع السنوات المحكوم بها ضد الرئيسة المعزولة إلى 32 عاما.ولم تحضر"بارك" إلى جلسة الحكم الأخيرة أيضا بعد أن ظلت ترفض كل المحاكمات منذ شهر أكتوبر في عام 2017.