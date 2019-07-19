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أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس صاروخين قصيري المدى في منطقة "وونسان" بمقاطعة "كانغ وون" بكوريا الشمالية.وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى في حدود الساعة 5:34 صباحًا، وصاروخا آخر في حدود الساعة 5:57 صباحًا، من منطقة وونسان، نحو البحر الشرقي.وأضافت المصادر نفسها أن الصاروخ الأول حلق لنحو 430 كيلومترا فيما حلق الصاروخ الثاني لمسافة 690 كيلومترا وقدرت أن ارتفاع الصاروخين بلغ حوالي 50 كيلومترا.وشرح مسؤول في الهيئة الكورية الجنوبية أن الهيئة تعرفت باستخدام أجهزة المراقبة لديها على أن كلا الصاروخين أُطلقا من منصة إطلاق متحركة قبل أن يسقطا في البحر الشرقي مشيرا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتحليل ما إذا كانا الصاروخان يصنفان ضمن الصواريخ البالستية أم لا.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب، في حالة حدوث عمليات إطلاق أخرى، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وتأتي عملية الإطلاق الأخيرة بعد 78 يومًا من إطلاق الشمال لصواريخ قصيرة المدى في 9 مايو، والتي حلقت 420 كم و270 كم على التوالي، قبل أن تسقط في البحر الشرقي.