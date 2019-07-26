كوريا الجنوبية تنازع اليابان في منتدى الآسيان الإقليمي

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من المرجح أن تشن كوريا الجنوبية معركة دبلوماسية أخرى مع اليابان، في المنتدى الأمني الآسيوي القادم، لجذب الانتباه الإقليمي إلى الظلم الذي تمثله قيود طوكيو التجارية الأخيرة.ووفقًا لوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أمس الخميس، ستشارك الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" في اجتماع وزراء الخارجية للمنتدى الإقليمي للآسيان في بانكوك الأسبوع المقبل، وتعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائها من عدة دول على هامش المؤتمر.وقال نائب الوزيرة للشؤون السياسية "يون سون كو" إن الوزيرة سوف تؤكد على أهمية وجود بيئة تجارية حرة ونزيهة خلال الاجتماعات الوزارية. وأضاف أن سيول تهدف أيضًا إلى اغتنام الفرص المختلفة في تايلاند لحث طوكيو على التراجع السريع عن تلك الإجراءات.وسوف تعمل الوزارة على بذل الجهود لتعكس موقفها من التجارة الحرة في بيان الرئيس الذي سيتم تبنيه في اجتماعات وزراء الخارجية.ولا يتعامل المنتدى عادة مع القضايا التجارية، ولكن سيول ستركز على أن القيود التجارية قد تؤثر على البلدان الأخرى، بما في ذلك الدول الموجودة في المنطقة.وقد تبادلت سيول وطوكيو ردود فعل شفهية حول هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.