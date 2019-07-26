الرئاسة تعتقد أن القذائف التي أطلقها الشمال صواريخ باليستية قصيرة المدى

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قال المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إن القذيفتين اللتين أطلقهما الشمال في وقت مبكر من أمس الخميس هما نوع جديد من الصواريخ الباليستية. وجاء ذلك التحليل في اجتماع لمجلس الأمن القومي عُقِد في فترة ما بعد الظهر.وقد وافق أعضاء المجلس، برئاسة مدير مكتب الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ" على أهمية التوصل إلى طبيعة الصواريخ ومصادرها بشكل أكثر تحديدًا، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. وأعربوا عن القلق الشديد إزاء الحادث، قائلين إن هذا العمل لا يساعد على تخفيف التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.ووفقًا لرئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باتجاه البحر الشرقي، بين الساعة 5:34 و5:57 صباح أمس الخميس.وفي الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، أعاد أعضاء المجلس تأكيد موقف الحكومة الثابت من انتهاك الطائرات الروسية والصينية لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية، وانتهاك المجال الجوي من قبل إحدى الطائرات الروسية. كما تبادلوا وجهات النظر حول الظروف السائدة في الشرق الأوسط، وسبل ضمان سلامة السفن الكورية التي تمر بمضيق هرمز.