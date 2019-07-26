النائب العام الجديد يشدد على أهمية الحياد السياسي

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أكد النائب العام الجديد في كوريا الجنوبية "يون سوك يول" على أهمية الحياد السياسي في النيابة.وكان "يون" يتحدث في حفل تنصيبه أمس الخميس، الذي أقيم في مكتب المدعين العامين في جنوب سيول.وقال "يون"، ناقلًا عن دستور البلاد الذي ينص على أن جميع سلطات الدولة تصدر عن الشعب، إن سلطة إنفاذ القانون قد عهد الشعب بها إلى النيابة، واصفًا إياها بأنها أقوى سلطة حكومية، وقال إن الحياد السياسي للنيابة يتحقق عندما يتم الالتزام بهذه الروح الدستورية.كما حذر من إساءة استخدام السلطة، قائلًا إن سلطات إنفاذ القانون يجب أن تحمي حقوق الشعب. ومع ذلك فقد أكد أن النيابة لن تعمل بصورة ميكانيكية، وستعمل بجد لمنع المواطنين الصالحين من الوقوع ضحية لنظام العدالة الجنائي.وفي وقت سابق من اليوم، تلقى "يون" خطاب تعيينه من الرئيس "مون جيه إين"، حيث انتهت فترة ولاية سلفه "مون مو إيل" لمدة عامين أول أمس الأربعاء.