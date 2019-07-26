وسائل الإعلام الشمالية: كيم جونغ أون يتفقد إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنَّ الزعيم "كيم جونغ أون" تفقد عرضًا لأحد "الأسلحة الموجهة التكتيكية الجديدة" اليوم الخميس، كتحذير إلى كوريا الجنوبية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن عمليات الإطلاق بعثت "تحذيرًا رسميًّا" إلى "دعاة الحرب في كوريا الجنوبية" الذين ينشرون "أسلحة هجومية حديثة"، ويدفعون في اتجاه "إجراء مناورات عسكرية" في تحدٍّ للتحذيرات المتكررة من كوريا الشمالية.ونقلت الوكالة عن "كيم" قوله إن بلاده مجبرة على الاستمرار في تطوير أنظمة أسلحة "فائقة القوة"، للقضاء على التهديدات المحتملة والمباشرة للأمن القومي لكوريا الشمالية.كما اتهم "كيم" كوريا الجنوبية بالازدواجية، حيث تقول إنها تدعم السلام، لكنها بعد ذلك تقوم باستيراد أسلحة جديدة وتجري تدريبات عسكرية.وفي إشارة واضحة للرئيس "مون جيه إين"، قالت الوكالة إن "الرئيس التنفيذي لكوريا الجنوبية يجب ألا يخطئ بتجاهل تحذير بيونغ يانغ، مهما كان ذلك يبدو ثقيلًا أو هجوميًّا".