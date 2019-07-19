واشنطن تحث بيونغ يانغ على وقف الاستفزازات والعودة إلى المحادثات

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس كوريا الشمالية على التوقف عن الاستفزازات، والعودة إلى المحادثات، مؤكدة التزامها بالمشاركة الدبلوماسية.وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين أمس الخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أرتاغوس" في مؤتمر صحفي إن الرئيس "دونالد ترامب" شدد على أن الولايات المتحدة تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.وقالت المتحدثة الرسمية إن الولايات المتحدة تحث على عدم وقوع المزيد من الاستفزازات، مضيفة أن الإدارة ملتزمة بالتواصل الدبلوماسي مع الكوريين الشماليين، وتواصل الضغط والأمل في المفاوضات على مستوى العمل.كما قالت إنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بواجباتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، مع إعادة التأكيد على استمرار تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.وردًّا على سؤال حول متى سيتم استئناف المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، قالت المتحدثة الرسمية إنه لم يصدر شيء رسمي بعد في هذا الصدد.